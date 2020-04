Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Wawrinka désigne son adversaire préféré !

Publié le 24 avril 2020 à 16h35 par A.D.

Au cours de sa carrière, Stan Wawrinka a eu l'occasion de se frotter à Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Et comme il l'a confié, le Suisse préfère affronter l'ogre serbe aux deux autres membres du big 3.

Stan Wawrinka a tranché entre Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Alors qu'il n'est jamais simple d'affronter l'une de ces 3 légendes du tennis mondial, le Suisse a tout de même une préférence, lui qui a déjà eu l'occasion de les affronter à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Dans des propos rapportés par Tennis Actu , Stanislas Wawrinka a ainsi révélé qu'il préférait affronter Novak Djokovic aux deux autres membres du big 3, que sont Rafael Nadal et Roger Federer, avant d'expliquer pourquoi.

«La façon dont je joue contre Djokovic, c'est là où je suis le plus dangereux»