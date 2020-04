Tennis

Tennis : Stan Wawrinka revient sur sa descente aux enfers...

Publié le 19 avril 2020 à 16h35 par A.D.

Gravement touché au genou, Stan Wawrinka a dû se faire opérer deux fois en 2017. Lors d'un discussion avec Novak Djokovic, le Suisse est revenu sur cette mauvaise passe.

Stan Wawrinka est revenu de très loin. Blessé gravement au genou, le Suisse a été contraint de se faire opérer à deux reprises en 2017. Alors que son retour sur les courts était difficile à prévoir, Stan Wawrinka a très mal vécu cette période. Lors d'un Live Instagram avec Novak Djokovic, le compatriote de Roger Federer a évoqué cet épisode de sa vie sportive. Comme il l'a lui-même confié, Stan Wawrinka a eu besoin de plus d'une année pour retrouver la pleine possession de ses moyens.

«On ne savait pas si je serais capable de revenir»