Tennis

Tennis : Roger Federer reçoit un soutien de taille pour son grand projet !

Publié le 25 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Désireux de fusionner l’ATP et la WTA pour la reprise de la saison, Roger Federer peut compter sur le soutien de Mats Wilander.

« Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? », lançait récemment Roger Federer sur une possible union entre l’ATP et la WTA. Une solution envisagée par le Suisse, alors que le tennis est toujours suspendu à cause de la crise du coronavirus. Et Mats Wilander, ancien joueur australien vainqueur de sept tournoi du Grand Chelem, valide le projet de Federer.

« C'est le bon moment pour que le circuit se réinvente afin de conquérir une audience plus jeune »