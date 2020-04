Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal... Wawrinka dévoile le plus grand tournant de sa carrière

Publié le 25 avril 2020 à 13h35 par A.D.

Au terme d'une énorme bataille, Stan Wawrinka est venu à bout de Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie 2014. Selon le Suisse, cette victoire a été un énorme tournant dans sa carrière.

Novak Djokovic a aidé Stan Wawrinka a prendre une toute nouvelle dimension sur le circuit. Avant de remporter son tout premier titre du Grand Chelem, Stan Wawrinka a disputé une grosse bataille avec Novak Djokovic. C'était en demi-finale de l'Open d'Australie en 2014 (1-6, 7-5, 6-4, 6-7 (5), 10-12). A la suite de ce combat de titans, le Suisse a remporté trois titres du Grand Chelem en trois saisons (l'Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015 et l'US Open 2016). Comme Stan Wawrinka l'a lui-même reconnu, cette victoire face à Novak Djokovic y est pour beaucoup.

«Dominer Novak de cette manière, cela voulait dire que j’avais progressé»