Tennis : Vers un coup de tonnerre pour l’Open d’Australie ?

Publié le 24 avril 2020 à 22h35 par D.M.

Alors que l’Open d’Australie n’aura lieu qu’en janvier 2021, son directeur Craig Tiley étudie tous les scénarios et notamment une annulation du tournoi.

Janvier 2021 paraît bien loin. Et pourtant, la crise sanitaire actuelle pousse les organisateurs, et notamment de l'Open d'Australie, à se projeter et à étudier plusieurs scénarios pour leur tournoi. D'autant plus qu'aucune date de reprise n'a été annoncée par les instances. Alors que Wimbledon a été annulé, que Roland Garros devrait finalement avoir lieu du 27 septembre au 11 octobre selon l e Parisien , et que l’US Open est pour l'instant prévu du 24 août au 13 septembre, les organisateurs de l’Open d’Australie se sont également penchés sur la question. Prévu en janvier 2021, le tournoi pourrait se dérouler à huis clos ou même être annulé à en croire le directeur du Grand Chelem australien Craig Tiley.

« Un scénario est qu'il n'y ait pas d'Open d'Australie jusqu'en 2022 »