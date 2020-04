Tennis

Tennis : Un nouveau report au programme pour Roland-Garros ?

Publié le 23 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Reporté dans un premier temps du 20 septembre au 4 octobre, Roland-Garros devrait être décalé d’une semaine de plus.

Le Covid-19 est un véritable casse-tête pour les organisateurs de nombreux événements sportifs. Roland-Garros n’échappe pas à cette crise sanitaire. Initialement prévu ce printemps, le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison a officiellement été reporté du 20 septembre au 4 octobre. Mais il faudra patienter encore un peu plus afin d’assister aux coups de raquette de Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Roger Federer.

Roland-Garros débuterait le 27 septembre