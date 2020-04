Tennis

Tennis : Nick Kyrgios prend position pour le projet de Federer !

Publié le 23 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que Roger Federer a annoncé souhaiter fusionner l’ATP et la WTA, Nick Kyrgios a annoncé se positionner contre l’idée du Suisse via les réseaux sociaux.

L’idée ne passe pas auprès de tout le monde. Roger Federer a annoncé, ce mercredi, qu’il souhaitait une fusion de l’ATP et de la WTA. « Suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s’unir ? » déclarait alors le Suisse sur son compte Twitter. Une idée qui n’a pas manqué de provoquer de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, et notamment celle de Rafael Nadal, qui soutient totalement cette proposition. Pourtant, cela ne semble pas être le cas de tout le monde…

Nick Kyrgios contre cette idée