Tennis

Tennis : L’entraîneur de Dominic Thiem annonce de grands objectifs !

Publié le 25 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

Désormais numéro 3 mondial, Dominic Thiem s’est fixé de très grands objectifs. L’entraîneur de l’Autrichien a d’ailleurs révélé les ambitions de ce dernier.

Avant que le tennis ferme ses portes à cause de la propagation du coronavirus, Dominic Thiem avait réussi à se hisser à la troisième place du classement ATP, prenant ainsi la place de Roger Federer dans le « Big 3 » . Mais l’objectif n’est pas seulement de rester sur cette marche du podium. Dans un live Instagram sur le compte de la Coupe Davis, Nicolas Massu, entraîneur de Dominic Thiem, a dévoilé les ambitions du joueur.

« On s’est clairement fixé le but d’atteindre la place de numéro 1 mondial ! »