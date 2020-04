Tennis

Tennis : Roger Federer reçoit un nouveau soutien pour son projet !

Publié le 24 avril 2020 à 18h35 par La rédaction

Roger Federer peut compter sur un nouveau soutien à son idée de fusionner l’ATP et la WTA, en la personne de Barbora Strycova, 34e joueuse mondiale au classement WTA.

Un soutien de plus pour Federer. Ce mercredi, Roger Federer annonçait, via les réseaux sociaux, qu’il souhaitait faire en sorte que l’ATP et la WTA fusionnent afin de constituer une seule et même entité. Une idée qui a été saluée et soutenue à plusieurs reprises, notamment par Rafael Nadal, mais aussi décriée, notamment par Nick Kyrgios. Cependant, le Suisse voit les soutiens augmenter avec notamment Barbora Strycova, 34e joueuse mondiale au classement WTA.

« Plus qu’en parler, il faut le faire »