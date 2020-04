Tennis

Tennis : Wawrinka soutient le projet de Federer !

Publié le 26 avril 2020 à 16h35 par La rédaction

En plus du projet de Novak Djokovic pour aider les plus démunis, Roger Federer souhaiterait que les organisations du circuit ATP et WTA ne fassent plus qu’une. Stan Wawrinka a validé cette idée !

« Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? » avait lancé Roger Federer sur son compte Twitter il y a quelques jours. Le tennisman suisse semble bien réfléchir pendant le confinement et ce projet de réunir les organisations de la WTA et ATP a déjà été accepté par la majorité des joueurs des deux circuits. Son plus grand compatriote l’a d'ailleurs totalement validé !

« c’est très bien pour le futur du tennis »