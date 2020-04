Tennis

Tennis : Milos Raonic monte au créneau pour le futur calendrier de la saison

Confiné aux Etats-Unis depuis la suspension du circuit ATP, Milos Raonic a défendu les choix des instances de tennis sur la suite de la compétition.

À cause de la propagation du Covid-19, les tournois du circuit ATP ont été totalement chamboulés. Initialement prévu entre le 18 mai et le 7 juin, Roland-Garros se disputera entre le 20 septembre et le 4 octobre prochain. Entre toutes les critiques causées par le report des Internationaux de France mais aussi à l’annulation de Wimbledon, Milos Raonic a pris la parole pour défendre les choix quant à la suite de la compétition dans un entretien pour CNN .

« Oui, c'est une chance de jouer trois tournois du Grand Chelem »