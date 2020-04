Tennis

Tennis : Thiem s’oppose fermement au projet de Djokovic !

Publié le 26 avril 2020 à 14h35 par La rédaction

Face à la crise financière due au coronavirus, Novak Djokovic, bien accompagné par Rafael Nadal et Roger Federer ont réfléchi à un projet, prochainement mis en place, pour aider les plus démunis. Dominic Thiem ne veut rien entendre et ne donnera pas 1€ !

« On a discuté avec Roger (Federer) et Rafa (Nadal) de comment on pouvait aider, spécialement les moins bien classés qui sont le plus en difficulté. Entre-la 200/250e place et la 700e place mondiale, disons, les joueurs n'ont pas de support fédéral, de sponsors, ils sont seuls. Je suis ravi que l'ATP, les Grands Chelems et les joueurs contribuent collectivement à un fonds d'aide » avait expliqué Novak Djokovic dans un Live Instagram . Avec Rafael Nadal et Roger Federer, il souhaite aider les joueurs les plus démunis. Mais Dominic Thiem, tout juste membre du « BIG 3, s’est opposé à ce projet !

«Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent»