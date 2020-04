Tennis

Tennis : L’annonce du clan Federer sur son avenir !

Publié le 30 avril 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que Roger Federer est bien évidement plus proche de la fin que du début de sa carrière, une retraite n’est pas encore évoquée par le Suisse comme l’a fait savoir son entraîneur.

Malgré ses 38 ans, Roger Federer est toujours au sommet de la planète tennis. Le poids des années ne semble pas avoir d’impact sur son niveau, mais en revanche, cela est plus compliqué pour son physique. D’ailleurs, le Suisse s’est récemment fait opérer du genou. Des pépins qui pourraient bien à terme amener Federer à raccrocher les raquettes et ainsi prendre sa retraite. La question est désormais de savoir quand arrivera ce moment. Mais à en croire Ivan Ljubicic, cela n’est pas encore d’actualité.

Pas de retraite au programme ?