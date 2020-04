Tennis

Tennis : L’entraîneur de Roger Federer fait le point sur son état physique !

Publié le 30 avril 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que Roger Federer a récemment été opéré du genou, son entraîneur s’est montré rassurant concernant son état de santé.

En cette période de confinement, les joueurs de tennis doivent prendre leur mal en patience avant de pouvoir revenir sur les courts. Toutefois, cet arrêt de la saison est peut-être un mal pour un bien pour Roger Federer. En effet, en février, le Suisse avait dû se faire opérer du genou. Le numéro 4 mondial profite donc de ce confinement pour se rééduquer et revenir dans les meilleures conditions possibles. Quel sera alors le niveau de Federer à son retour sur les courts ? Severin Lüthi, entraîneur du Suisse, a assuré que tout allait bien pour le moment.

« Tout se passe bien »