Tennis

Tennis : Federer reçoit le soutien de Wawrinka pour son projet !

Publié le 29 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

Confinés à cause du coronavirus, certains joueurs ne restent pas chez eux les bras croisés à ne rien faire. Roger Federer souhaiterait unir les organisations du circuit ATP et WTA. Stan Wawrinka a validé ce projet.

« Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? » a tweeté Roger Federer il y a quelques jours. Si son idée a été bien reçue par une grande majorité des joueurs, d’autres ont avoué leur mécontentement comme Nick Kyrgios. Toutefois, Stan Wawrinka, coéquipier de Roger Federer en Coupe Davis, a rappelé que ce projet était la meilleure idée pour l’avenir de la petite balle jaune.

« ça peut être très intéressant pour le futur du tennis. »