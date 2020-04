Tennis

Tennis : Coronavirus, blessure... Ce témoignage qui en dit long sur le retour de Federer !

Publié le 28 avril 2020 à 11h35 par B.C.

Actuellement, Roger Federer et les autres joueurs du circuit ATP doivent prendre leur mal en patience à cause du coronavirus. Cependant, cette pause forcée pourrait être bénéfique au Suisse à en croire Marin Cilic.

Juste avant l'interruption de la saison en raison du coronavirus, Roger Federer avait annoncé avoir subi une arthroscopie au genou droit l'obligeant à déclarer forfait pour plusieurs tournois, dont Roland-Garros. Finalement, Federer ne va rien rater puisque la crise sanitaire a stoppé l'activité du tennis, l'occasion pour le Suisse de se rétablir sans stress comme il l'a avoué il y a une semaine au cours d'un live Instagram avec Rafael Nadal. « Les six premières semaines se sont bien passées, puis cela a été un peu plus lent, mais là, je sens que ça s’améliore à nouveau. Je n’ai pas de stress et je ne veux pas me précipiter. Le point positif de cette situation c’est que j’ai beaucoup de temps. Je tape un peu la balle en faisant du mur pour l’instant. Tout va bien, je suis heureux », confiait Federer. Interrogé par le journal croate Jutarnji , Marin Cilic estime également que cette pause peut être bénéfique à l'ancien numéro 1 mondial.

« Peut-être que son désir de titres après cette interruption sera encore plus grand »