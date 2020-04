Tennis : Ce gros coup de gueule contre le projet de Djokovic, Nadal et Federer !

Tennis

Pour une meilleure utilisation de la prize money, Novak Djokovic souhaite avec Rafael Nadal et Roger Federer, aider les joueurs les plus démunis. Mais ce projet ne plait pas à tout le monde. En plus de Dominic Thiem, un autre tennisman a poussé un coup de gueule !

« Aucun des joueurs les moins bien classés n’a à se battre pour sa vie. J’ai vu des joueurs du circuit ITF qui ne s’engagent pas à 100 % dans ce sport. Beaucoup d’entre eux ne sont pas très professionnels. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent » avait expliqué Dominic Thiem il y a quelques jours sur le projet de Novak Djokovic accompagné de Rafael Nadal et Roger Federer pour aider les tennismen les plus démunis. L’actuel troisième mondial au circuit ATP a reçu de nombreuses critiques mais un tennisman a fait un témoignage poignant pour soutenir l’opinion de l’Autrichien.

« En 2004, je vivais dans un camping-car, survivant de semaine en semaine avec l’argent que je gagnais… Perdre au premier tour d’un 10 000$, c’était 117,50€ moins les taxes… A cause de ça, je cordais aussi des raquettes pour d’autres joueurs pour 5€… Si cela était arrivé, cela m’aurait coûté ma carrière » a lâché Dustin Brown sur son compte Twitter dans des propos rapportés par We Love Tennis. Le projet des trois joueurs du « BIG 3 » pourrait donc avoir plus de mal que prévu à se mettre en place. Affaire à suivre.

Startin In 2004 I Lived In A Camper, Surviving From Week To Week With The Money I Made... Losing First Round In A 10k Was 117,50$ - Tax... Because Of This I Was Also Stringing Rackets For Other Players For 5€ A Pop... If This Would Happend Then, It Would Have Cost Me My Career!! https://t.co/xVPzXTSqIw