Tennis

Tennis : Coronavirus, reprise... L’énorme inquiétude de Wawrinka !

Publié le 29 avril 2020 à 13h35 par La rédaction

Le tennis est actuellement à l’arrêt à cause du coronavirus. Si de nombreux amateurs de la petite balle jaune espèrent retrouver les stars sur les courts, Stan Wawrinka craint le pire...

Le coronavirus a bousculé de plein fouet le calendrier de nombreux sports. En ce qui concerne le tennis, plusieurs tournois du circuit ATP ont été reportés, mais d’autres sont d’ores et déjà annulés comme Wimbledon. Confinés chez eux, les joueurs doutent que le circuit reprenne. Si Stan Wawrinka garde le sourire dans le « Stanpairo » avec Benoit Paire, il s’inquiète aussi de la reprise de la compétition. Pour lui, le Covid-19 a fortement touché le tennis qui pourrait avoir du mal à se relever.

« C’est possible qu’on ne rejoue plus du tout cette année »