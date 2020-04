Tennis

Tennis : Coronavirus, vaccin... Le message fort de Rafael Nadal !

Publié le 28 avril 2020 à 19h35 par A.D.

Depuis de longues semaines, le monde sportif est en pause pour freiner la propagation du coronavirus. Rafael Nadal a milité pour qu'un vaccin soit trouvé au plus vite.

Rafael Nadal espère qu'un vaccin sera bientôt trouvé. Pour combattre le coronavirus, la quasi-totalité des activités sportives ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre, que ce soit chez les amateurs ou les professionnels. Lors d'un Live avec Paul Gasol et le média espagnol AS , Rafael Nadal a tenu à faire passer un message pour éradiquer l'épidémie.

«Nous devrons trouver un vaccin ou quelque chose pour guérir le virus»