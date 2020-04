Tennis

Tennis : Les craintes de Rafael Nadal pour la reprise !

Publié le 28 avril 2020 à 13h35 par La rédaction

Le circuit ATP est complètement à l’arrêt depuis des semaines désormais. Si tout le monde attend la reprise, Rafael Nadal a tout de même quelques craintes.

Le coronavirus a touché de plein fouet le calendrier des sportifs. Habitués à rester tous les jours sur les courts, les joueurs de tennis sont actuellement confinés chez eux, sans pouvoir retravailler un service ou un amorti. Rafael Nadal a peur que son corps endormi, à toute proportion gardée, ne tienne pas le rythme à la reprise. Le numéro 2 mondial au classement ATP s’est exprimé sur le sujet dans un Live Instagram avec son compatriote Paul Gasol.

« Je suis très préoccupé par cette situation »