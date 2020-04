Tennis

Tennis : Roland-Garros, huis clos... Le constat inquiétant du coach de Serena Williams !

Publié le 27 avril 2020 à 17h35 par A.D.

Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, Roland-Garros pourrait être disputé à huis clos. Un scénario que ne voudrait pas voir Patrick Mouratoglou, l'entraineur de Serena Williams.

Patrick Mouratoglou s'inquiète pour Roland-Garros. Pour freiner la propagation du coronavirus, la quasi-totalité des compétitions sportives ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Reporté au 20 septembre, Roland-Garros pourrait être disputé sans spectateur si la situation sanitaire l'oblige. Lors d'un entretien accordé à Sport 24 , Patrick Mouratoglou, l'entraineur de Serena Williams, a imaginé les dégâts pour le Grand Chelem français en cas de huis clos.

«Roland-Garros à huis clos ? On peut tout imaginer, mais...»