Tennis

Tennis : Un proche de Nadal doute de l’idée de Roger Federer...

Publié le 28 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

Roger Federer a fait part de son envie de regrouper les circuits ATP et WTA il y a quelques jours sur Twitter. Si son idée a été en grande majorité bien reçue, un des proches de Rafael Nadal reste sceptique.

« Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? » a tweeté Roger Federer il y a quelques jours. Une idée qui a été merveilleusement bien accueillie par de nombreux joueurs et joueuses du circuit comme Rafael Nadal qui avait répondu en personne au quatrième mondial du circuit ATP sur Twitter : « Je suis tout à fait d’accord pour dire que ce serait formidable de sortir de cette crise mondiale avec l’union du tennis masculin et féminin dans une seule et même organisation. » Toutefois, un proche de Nadal émet des doutes sur cette union des organisateurs du circuit ATP et WTA.

« Je vois les choses comme étant compliquées. »