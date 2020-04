Tennis

Tennis : Quand Kyrgios s’en prend à Dominic Thiem !

Publié le 29 avril 2020 à 17h35 par La rédaction

Dominic Thiem a récemment refusé de mettre 1€ dans le projet de Novak Djokovic. L’Autrichien a reçu de nombreuses critiques pour ne pas vouloir aider les plus démunis. Nick Kyrgios n’a d’ailleurs pas manqué de donner son avis.

« Aucun des joueurs les moins bien classés n’a à se battre pour sa vie. J’ai vu des joueurs du circuit ITF qui ne s’engagent pas à 100 % dans ce sport. Beaucoup d’entre eux ne sont pas très professionnels. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent. Je préfère faire des dons aux personnes et aux institutions qui en ont vraiment besoin. » avait expliqué Dominic Thiem dans une interview il y a quelques jours. Le troisième joueur mondial au classement ATP s’opposait fermement au projet de Novak Djokovic qui consiste à aider les joueurs les plus démunis. Nick Kyrgios a alors voulu remettre Thiem à sa place.

« Il ne comprend toujours pas »