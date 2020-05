Tennis

Tennis : Le bel hommage rendu à Rafael Nadal !

Publié le 1 mai 2020 à 17h35 par A.M.

Entraîneur et formateur de Rafael Nadal, Toni Nadal assure qu'il n'a jamais douté que son neveu deviendrait un redoutable joueur de tennis.

S'il a pris un peu de recul pour laisser la place à Carlos Moya, Toni Nadal est l'entraîneur historique de Rafael Nadal, celui qui l'a façonné et emmené vers la gloire. Et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est une réussite. L'ogre de l'ocre a effectivement remporté 85 tournois dont 19 du Grand Chelem. Seul Roger Federer et ses 20 Majeurs font mieux dans l'histoire, mais surtout, Rafael Nadal a réussi l'exploit de s'imposer 12 fois à Roland-Garros. Une prestation monstrueuse qui fait de l'Espagnol l'un des tous meilleurs tennismen de l'histoire. Et Toni Nadal assure n'avoir jamais douté pour son neveu.

«J'ai toujours su que Rafa pouvait être un très bon joueur de tennis»