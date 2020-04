Tennis

Tennis : Coronavius, confinement... Rafael Nadal affiche un souhait fort !

Publié le 29 avril 2020 à 19h35 par A.D.

Confiné, au même titre que la quasi-totalité des ressortissants européens, Rafael Nadal a confié qu'il désirait en priorité retrouver une vie normale, avant de reprendre le chemin des courts.

Rafael Nadal n'a plus qu'une hâte : retrouver un quotidien normal. Pour freiner la propagation du coronavirus, la quasi-totalité des activités sportives ont été suspendues. En attendant de pouvoir retrouver la compétition, Rafael Nadal et ses pairs sont actuellement confinés, comme la grande majorité de la population mondiale. Lors d'un Live Instagram avec Pau Gasol, Rafael Nadal a révélé que ce qui lui manquait le plus était d'être en contact avec ses proches.

«Ce qui me manque le plus, c’est le contact avec les gens»