Tennis : Cette annonce inquiétante sur Novak Djokovic !

Publié le 1 mai 2020 à 15h35 par T.M.

Confinement oblige, les joueurs de tennis doivent actuellement prendre leur mal en patience. Une pause qui pourrait coûter énormément à Novak Djokovic.

Comme les autres sports, le tennis n’est aussi pas épargné par la crise du coronavirus. Actuellement, le circuit est à l’arrêt et le doute est total concernant la reprise de la saison et les dates des prochains tournois du Grand Chelem. En attendant d’y voir plus clair, les joueurs se reposent et s’entraînent dans leur coin. Pour Roger Federer, qui se remet d’une opération au genou, cette « pause » pourrait être bénéfique, de même que pour Rafael Nadal, souvent en délicatesse avec son physique. En revanche, le constat pourrait être différent pour Novak Djokovic comme l’explique Thanasi Kokkinakis.

« Celui qui peut le plus souffrir de cet arrêt est Djokovic »