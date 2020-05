Tennis

Tennis : Andy Murray affiche son inquiétude pour Roland-Garros...

Publié le 1 mai 2020 à 10h35 par A.M.

Alors que la saison de tennis est largement touchée par la pandémie de Covid-19, Andy Murray doute que Roland-Garros puisse se tenir en septembre comme c'est actuellement prévu.

En cette période, les joueurs devraient se préparaient à disputer Roland-Garros en enchaînant les tournois sur terre battue afin d'arriver fin prêt pour disputer le Grand Chelem parisien. Mais la crise liée à la pandémie de Covid-19 en a décidé autrement. La saison de tennis est effectivement interrompue depuis le mois de mars, poussant les organisateurs de Roland-Garros à repousser le tournoi se déroulant Porte d'Auteuil au 20 septembre. Malgré tout, Andy Murray n'est toujours pas convaincu que le tournoi pourra avoir lieu.

Murray «sceptique» pour Roland-Garros