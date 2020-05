Tennis

Tennis : Roger Federer reçoit un prestigieux soutien !

Publié le 2 mai 2020 à 18h35 par La rédaction

En plus de réaliser de nombreux dons pour ceux qui en ont besoin, Roger Federer a récemment évoqué un projet ambitieux. Le Suisse souhaiterait réunir les organisations de la WTA et de l'ATP. Une des plus grandes joueuses de tennis a validé cette idée.

« Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? » a tweeté Roger Federer il y a quelques jours. Cette idée d'unir les deux organisations des circuit ATP et WTA a été merveilleusement bien accueillie par de nombreux joueurs et joueuses du circuit comme Rafael Nadal qui a expliqué que le tennis sortirait de cette crise avec de belles valeurs. L’une des plus grandes joueuses de tous les temps est revenue aussi sur ce projet.

« Nous sommes beaucoup plus forts, si nous sommes ensemble. »