Tennis

Tennis : Cette grande annonce sur les chances de Nadal à Roland-Garros !

Publié le 2 mai 2020 à 11h35 par La rédaction

Reporté à cause du coronavirus, Roland-Garros se jouera dans des conditions exceptionnelles en octobre prochain. Mais qu’importe la date, pour Robin Soderling, le favori restera Rafael Nadal.

Le calendrier des joueurs de tennis a été totalement chamboulé avec l'épidémie de coronavirus. De nombreux tournois ont été reportés ou même annulés comme celui de Wimbledon. Roland-Garros se jouera lui bel et bien. Ainsi, initialement prévu du 24 mai au 7 juin, le Grand Chelem parisien aura lieu du 20 septembre au 4 octobre prochain. Le tournoi devrait donc avoir une nouvelle allure, mais pour Robin Soderling, l'issue devrait toujours être la même : une victoire de Rafael Nadal.

« Rafa sur terre battue sera toujours le favori »