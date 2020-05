Tennis

Tennis : Caroline Garcia se confie sur un Roland-Garros à huis-clos !

Publié le 12 mai 2020 à 15h35 par La rédaction

Interrogée par l’Equipe ce mardi, la demi-finaliste de Roland-Garros en 2017 est revenue sur la possibilité d’un Roland-Garros à huis-clos, ce dernier ayant déjà été repoussé au moins de septembre à cause de la crise du coronavirus.

L’avenir de Roland Garros est toujours flou. En effet, le tournoi du Grand Chelem a déjà été décalé au mois de septembre, et la ministre des Sports Roxana Maracineanu a déjà affirmé souhaiter que Roland-Garros puisse se dérouler, mais qu’un huis-clos était envisagé afin de respecter les mesures sanitaires prises suite à la crise du coronavirus. Si cette solution semble la plus viable, elle ne fait pas forcément l’unanimité, et les joueurs et joueuses de tennis s’inquiètent concernant le bon déroulé du tournoi…

« Ce serait dommage »

Ainsi Caroline Garcia, demi-finaliste en 2017, s’est exprimée concernant la possibilité d’un Roland-Garros à huis-clos. « On fait du sport et du tennis parce que c'est un spectacle aussi. Jouer devant du public, ça apporte des émotions, quelque chose en plus. Il y a une autre dimension. Ce serait dommage » déclare la française à ce sujet. Un tournoi qui inquiète les joueurs et les joueuses, mais aussi les organisateurs, car il n’y a toujours aucune certitude concernant son déroulé…