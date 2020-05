Tennis

Tennis : Cette sortie forte sur la retraite de Roger Federer !

Publié le 10 mai 2020 à 21h35 par B.C.

Ancien double finaliste en Grand Chelem, Todd Martin s'est prononcé sur la fin de carrière de Roger Federer.

A 38 ans, Roger Federer semble encore loin de la retraite. En effet, le Suisse est toujours aussi impressionnant sur les courts, mais l'ancien numéro 1 mondial est néanmoins contrarié par son physique. Federer a en effet eu plusieurs blessures, dont une dernière au genou qui lui a valu une opération. De quoi s'interroger sur son avenir, même si son entourage assure que Federer n'a pas encore tranché sur la question. Interrogé à ce sujet, Todd Martin, ancien double finaliste en Grand Chelem, estime pour sa part que le Suisse doit terminer sa carrière sur une bonne note.

« Je ne serais pas surpris si nous le voyions encore plusieurs années »