Tennis

Tennis : Federer aurait un avantage sur Nadal et Djokovic !

Publié le 5 mai 2020 à 9h35 par A.D.

Mikhail Youzhny a tenté de départager Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Selon le Russe, le maitre à jouer suisse serait le plus polyvalent, tandis que l'ogre serbe et le Majorquin seraient plus constants et dotés d'un mental plus fort.

Roger Federer se distingue de Novak Djokovic et Rafael Nadal. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Mikhail Youzhny, bourreau des Bleus, et en particulier de Paul-Henri Mathieu, à la Coupe Davis 2002. Ces dernières années, les membres du Big 3 raflent tout sur leur passage et ne laisse que des miettes à la nouvelle génération. Lors d'un entretien accordé au média russe Sport Express , Mikhail Youzhny a comparé Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

«Novak Djokovic est le moins bien placé car il a du retard»