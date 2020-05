Tennis

Tennis : Le projet de Novak Djokovic ne fait pas l’unanimité...

Publié le 4 mai 2020 à 12h35 par La rédaction

Avec l’aide de Roger Federer et de Rafael Nadal, Novak Djokovic a réalisé un projet qu’il souhaiterait vite mettre en place pour aider les joueurs plus démunis. Un projet qui verrait les 100 premiers joueurs au classement ATP à donner une partie de leur prize money. Mais tous ne sont pas en adéquation avec cette idée...

« Aucun des joueurs les moins bien classés n’a à se battre pour sa vie. J’ai vu des joueurs du circuit ITF qui ne s’engagent pas à 100 % dans ce sport. Beaucoup d’entre eux ne sont pas très professionnels. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent. Je préfère faire des dons aux personnes et aux institutions qui en ont vraiment besoin » a expliqué Dominic Thiem dans une interview il y a quelques semaines sur le projet de Novak Djokovic, également aidé par Rafael Nadal et Roger Federer. Le troisième mondial au classement ATP avait fait savoir son désaccord en cette idée et l’Autrichien a été soutenu.

« Si je comprends bien le 99e aide et pas le 101e... »