Tennis : Le beau geste à 40 000€ d’Andy Murray !

Publié le 3 mai 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 3 mai 2020 à 10h40

Après l’appel aux dons de Rafael Nadal pour la Croix-Rouge mais aussi l’aide financière de Novak Djokovic pour les hôpitaux de Lombardie, Andy Murray s’est lui aussi illustré dans ce domaine.

Le coronavirus a touché de plein fouet le calendrier des sportifs. Toutefois de nombreux athlètes ne restent pas chez eux les bras croisés à ne rien faire. De nombreux tennismen du circuit ATP font appel aux dons comme Rafael Nadal et aident financièrement les établissement sanitaires en première ligne face au coronavirus mais aussi les joueurs les plus démunis. Andy Murray s’est illustré dans ce domaine après avoir remporté un tournoi de jeux vidéo de tennis.

Un geste à 40 000€ !