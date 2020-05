Tennis

Tennis : Federer, Nadal... Cette sortie forte sur la suprématie de Djokovic !

Publié le 3 mai 2020 à 15h35 par A.D.

Lors de sa carrière, Borna Coric a trouvé des solutions face à Roger Federer et Rafael Nadal, mais jamais face à Novak Djokovic. Le Croate a tenté d'expliqué pourquoi il ne parvenait pas à surprendre l'ogre serbe.

Novak Djokovic est la bête noire de Borna Coric. Au fil de sa carrière, le Croate a affronté plusieurs fois les membres du Big3, que sont Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Si Borna Coric est déjà parvenu à l'emporter face aux deux premiers, l'ogre serbe reste sur un sans faute face à lui. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Borna Coric a expliqué pourquoi il n'avait jamais trouvé la clé face à Novak Djokovic.

«C’est face à Novak que j’éprouve le plus de problèmes»