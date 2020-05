Tennis

Tennis : Quand Novak Djokovic aurait pu mettre un terme à sa carrière...

Publié le 2 mai 2020 à 16h35 par A.D.

Novak Djokovic aurait pu tirer sa révérence prématurément. Après une défaite douloureuse face à Jürgen Melzer en 2010, l'ogre serbe a songé à arrêter le tennis comme il l'a révélé.

Jürgen Melzer aurait pu être le dernier adversaire de Novak Djokovic. Lors de la saison 2010, l'actuel numéro un mondial a été écarté par l'Autrichien en quart de finale de Roland-Garros. Une défaite que Novak Djokovic a eu beaucoup de mal à digérer. Comme il l'a lui-même révélé à Sky Sports , l'ogre serbe aurait pu prendre sa retraite sportive et oublier définitivement le tennis après cette défaite.

«Je voulais quitter le tennis parce que je voyais tout en noir»