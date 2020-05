Tennis

Tennis : La grande annonce de Dominic Thiem sur la reprise de la saison !

Publié le 4 mai 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que la saison de tennis est actuellement à l’arrêt, Dominic Thiem a un avis tranché sur le retour sur les courts.

Le tennis a lui aussi dû s’adapter face à la crise du coronavirus. Face à la crise sanitaire, le circuit a été suspendu et pour le moment, personne ne sait quand la saison reprendra. En attendant, d’en savoir plus, les joueurs doivent donc prendre leur mal en patience avant de retrouver les courts. S’il sont beaucoup à espérer reprendre la compétition le plus rapidement possible, Dominic Thiem a lui un avis bien différent. Pour l’Autrichien, la solution serait de reprendre... en 2021.

« Mieux de reprendre en 2021 »