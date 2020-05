Tennis

Tennis : Cette légende qui valide le projet de Roger Federer

Publié le 4 mai 2020 à 14h35 par La rédaction

Pour surmonter la crise provoquée par le coronavirus, Roger Federer a émis une idée ambitieuses. Et ce projet reçoit de nombreuses soutiens.

Malgré le confinement, de nombreux joueurs s’activent en coulisses pour aider ceux qui en ont besoin. En plus de faire appel aux dons, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal essayent de mettre en place un projet pour que le tennis sorte plus fort de cette crise financière causée par le coronavirus. Roger Federer espère d’ailleurs que les organisations des circuits ATP et WTA se réuniront très bientôt. D’ailleurs, Boris Becker a largement donné son feu vert !

« Roger Federer a ouvert le bal avec son idée d’unir les forces et je pense que Nadal est d’accord. »