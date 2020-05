Tennis

Tennis : Rafael Nadal reçoit un gros soutien face aux critiques !

Publié le 9 mai 2020 à 13h35 par B.C.

Très critiqué pour ses prises de position, Rafael Nadal a reçu le soutien de David Ferrer.

En pleine crise du coronavirus, Rafael Nadal n'hésite pas à donner son avis sur l'action du gouvernement espagnol, et cela ne plait pas à tout le monde. Le Majorquin est parfois la cible des critiques dans son pays, de quoi agacer Toni Nadal, son oncle. « T out le monde doit avoir le droit de s’exprimer. Après il y a toujours des gens qui sont prêts à insulter, à dire des choses scandaleuses. Cela ne m’étonne pas, quelques fois ils ne savent même pas la signification des mots qu’ils utilisent », avait-il expliqué il y a quelques jours, dans El Larguero . Interrogé sur Nadal, David Ferrer affiche également son incompréhension vis-à-vis des détracteurs du numéro 2 mondial.

« Je connais Rafa et sa famille, et ça me fait mal »