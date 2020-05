Tennis

Tennis : La direction de Roland-Garros prend une grande décision !

Publié le 8 mai 2020 à 14h35 par La rédaction

L’organisation de Roland-Garros a annoncé, via un mail aux personnes ayant déjà acheté des places, que les billets pour l’édition 2020 leur serait remboursée.

SI l’on n’a toujours pas de certitudes concernant la tenue (ou non) de Roland-Garros pour cette saison 2020, on sait désormais que les places seront remboursées. Alors que la ministre des Sports Roxana Maracineanu a annoncé qu'elle souhaitait maintenir la tenue de l’événement, même avec un huis-clos, l’organisation de Roland-Garros a annoncé, dans un mail adressé à toutes les personnes ayant déjà obtenu des places pour cette édition 2020, que l’événement serait déplacé, pour l’instant, au mois de septembre… Et que leurs places leur serait remboursée.

« Nous avons décidé de rembourser tous les billets »