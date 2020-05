Tennis

Tennis : Coronavirus, vaccin... Nadal recadre Djokovic

Publié le 7 mai 2020 à 19h35 par La rédaction

Dernièrement, Novak Djokovic avait assuré qu’il ne voulait pas se faire vacciner contre coronavirus, quand un vaccin sera trouvé. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir Rafael Nadal.

« Personnellement, je suis opposé à la vaccination et je n’aimerais pas qu’on me force à être vacciné pour pouvoir voyager. Si ça devient obligatoire ? Il faudra que je prenne une décision. J’ai mes propres idées sur le sujet et je ne sais pas si ces idées vont évoluer à un moment donné. » avait déclaré Novak Djokovic lors d’un Facebook Live . Toutefois, de nombreux médias s’accordent à dire que tous les joueurs et joueuses des circuits ATP et WTA devront être vaccinés contre le Covid-19 pour retrouver les terrains. Rafael Nadal est revenu sur les propos du Serbe et lui fait comprendre que tout le monde doit être logé à la même enseigne !

« Il faut simplement respecter les règles. »