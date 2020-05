Tennis

Tennis : Le constat de Zverev sur la succession de Nadal, Djokovic et Federer

Publié le 6 mai 2020 à 22h35 par La rédaction

Plus proches de la fin que du début de leur carrière, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal laisseront enfin le champ libre à d’autres dans quelques années. Mais qui composera le prochain « Big 3 » ? Alexander Zverev connait la réponse.

Comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour le football, trois joueurs dominent très largement le tennis ces dernières années. Mais Roger Federer (38 ans), Novak Djokovic (32 ans) et Rafael Nadal (33 ans) vont très bientôt tirer leur révérence. Confinés à cause des mesures sanitaires mises en place par la majorité des gouvernement pour contrer l’émancipation du coronavirus, les amateurs de la petite balle jaune s’amusent à citer les joueurs du circuit ATP qui représenteront le futur « Big 3 ». Alexander Zverev s’est essayé à ce jeu.

« Thiem, Tsitsipas et moi sommes les candidats les plus chauds »