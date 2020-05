Tennis

Tennis : Cette grosse révélation sur les pires adversaires de Nadal !

Publié le 8 mai 2020 à 20h35 par La rédaction

Roger Federer, Novak Djokovic ou encore Andy Murray ? Quel est le pire adversaire que Rafael Nadal ait eu à affronter ? Son ancien entraîneur a dévoilé le nom de l’heureux élu !

Confinés à cause de l’émancipation malheureuse du coronavirus, les amateurs de tennis s’amusent à dresser des bilans de la saison mais aussi de l’histoire de la balle jaune. De nombreux joueurs s’illustrent aussi dans ce domaine en réalisant de nombreuses interviews. Tout récemment, c’est Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal qui s’est confié à Super Deportivo Radio . Il est revenu sur les pires adversaires de son neveu et le moins que l’on puisse dire c’est que ses révélations sont étonnantes !

« David Nalbandian était le joueur argentin qui a le plus gêné mon neveu »