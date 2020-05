Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic et Federer titillés par Murray ? Il répond !

Publié le 11 mai 2020 à 19h35 par La rédaction

Blessé depuis plusieurs mois, Andy Murray pourrait retrouver les courts dans quelques semaines. L’ancien numéro 1 mondial réussira-t-il à retrouver son standing ? Difficile pour Patrick McEnroe.

Si le confinement dû à l’émancipation malheureuse du coronavirus a totalement chamboulé le tennis, certains joueurs et joueuses des circuits ATP et WTA ont toutefois vu cet arrêt tourner à leur avantage. C’est le cas d’Andy Murray, blessé depuis novembre dernier, qui pourrait revenir dès la fin du confinement. L’ancien numéro 1 mondial pourra-t-il revenir à son meilleur niveau ? Un ancien grand joueur de tennis américain ne le voit en tout cas pas concurrencer les membres du « BIG 3 » .

« Je pense qu’il pourrait probablement revenir dans le Top 15 »