Tennis

Tennis : Ce joueur qui révèle des désaccords entre Federer, Nadal et Djokovic

Publié le 7 mai 2020 à 22h35 par La rédaction

À l’initiative du projet pour aider les joueurs les plus démunis, Novak Djokovic n’était au début pas soutenu par Roger Federer et Rafael Nadal. Vasek Pospisil a effectivement révélé quelques désaccords entre les membres du « Big 3 ».

L’ATP, la WTA, l’ITF et les tournois du Grand Chelem ont officialisé la mise en place d’un fonds de soutien pour les joueurs les plus démunis. Ce projet a été lancé par Novak Djokovic qui souhaitait une meilleur utilisation du prize money pour aider les joueurs les moins bien classés. Le « Player Relief Programme » a été voté par les meilleurs joueurs. A ce sujet, Vasek Pospisil a révélé que Roger Federer et Rafael Nadal n’étaient, au début, pas d’accord avec cette idée.

« Roger et Rafa n’étaient pas favorables »