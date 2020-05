Tennis

Tennis : Quand la mère de Novak Djokovic dézingue Roger Federer !

Publié le 11 mai 2020 à 17h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic avait pris le dessus sur Roger Federer lors de la dernière finale de Wimbledon, dans l’entourage du Serbe, on n’a pas énormément apprécié l’attitude de l’actuel numéro 4 mondial.

Au terme d’un combat acharné, en 5 sets, Novak Djokovic a donc remporté la dernière édition de Wimbledon face à Roger Federer. Un spectacle pour les fans présents dans les tribunes, qui étaient d’ailleurs totalement en faveur du Suisse. De quoi agacer le clan du Serbe, qui n’avait pas apprécié cette attitude. « Il y avait beaucoup d’hostilité dans les acclamations des fans anglais envers Novak. J’ai l’impression qu’ils étaient davantage contre Novak que pour Roger », avait lâché le père de Djokovic. Et c’est maintenant au tour de la mère du numéro 1 mondial de revenir sur cette rencontre, s’en prenant cette fois à l’attitude de Federer.

Federer arrogant ?