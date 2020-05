Tennis

Tennis : Ce témoignage qui valide le huis clos pour Roland-Garros !

Publié le 12 mai 2020 à 20h35 par B.C.

Alors que Roland-Garros pourrait se tenir à huis clos cette année en raison de l'épidémie de coronavirus, Fabrice Santoro estime que cette option reste la meilleure dans cette situation.

Comme les autres sports, le tennis a été lourdement frappé par l'épidémie de coronavirus. La saison est à l'arrêt, et la tenue de Roland-Garros est aujourd'hui incertaine, même si la date du 20 septembre a été annoncée pour l'ouverture du tournoi. Interrogée il y a quelques jours sur le sujet, la ministre de sports Roxana Maracineanu n'a pas fermé la porte à un possible huis clos pour ce Roland-Garros 2020. « Les stades de Roland-Garros ont de nombreuses places à remplir, ça serait la pire des solutions de le disputer à huis clos. Mais on n'hésitera pas à le faire si la survie de ces sports est en jeu », avait-elle ainsi expliqué sur France Télévisions . Dans L'Équipe ce mardi, Fabrice Santaro avoue pour sa part que cette option reste éventuellement la meilleure compte tenu de cette crise sanitaire.

« Au final, c’est la moins mauvaise solution »