Tennis

Tennis : Roland-Garros, US Open... Le coup de gueule de Gilles Simon

Publié le 15 mai 2020 à 18h35 par A.D.

Alors que le coronavirus fait de sérieux dégâts, les organisateurs de Roland-Garros ont très rapidement décidé de reporter la compétition. Interrogé sur le sujet, Gilles Simon a blâmé l'attitude égoïste de la FFT et des autres instances majeures du tennis.

Les fédérations se déchirent à cause du coronavirus. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Gilles Simon. Pour freiner la propagation du coronavirus, les activités sportives ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. De son côté, la FFT ne s'est pas contenter de suspendre Roland-Garros, mais elle l'a reporté très vite à une date ultérieure (à partir du 20 septembre). Un acte que Gilles Simon a du mal à accepter. Selon le joueur français, la fédération française - comme les autres d'ailleurs - ferait preuve d'égoïsme.

«Roland a pris cette décision parce qu’on lui laisse la place pour le faire»