Tennis : Grand Chelem, record.... Novak Djokovic se fixe des objectifs XXL !

Publié le 15 mai 2020 à 10h35 par A.D. mis à jour le 15 mai 2020 à 10h39

Grand rival de Roger Federer et de Rafael Nadal, Novak Djokovic ne manque pas d'ambition. Comme il l'a lui-même confié, l'ogre serbe compte soulever d'autres titres du Grand Chelem et battre le record de longévité en tant que numéro un mondial.

Novak Djokovic veut marquer davantage de son empreinte la planète tennis. Depuis de longues années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic raflent tout sur leur passage. Les membres du Big3 se livre un véritable combat de titans au fil des saisons. Si Roger Federer est aujourd'hui celui qui a remporté le plus de titres du Grand Chelem, Novak Djokovic a bien l'intention de le challenger et de battre le record de longévité en tant que numéro un mondial.

«Je peux battre le record de longévité en tant que n°1 mondial»