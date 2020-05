Tennis

Tennis : Ce message fort sur l’opposition entre Djokovic et Thiem

Publié le 14 mai 2020 à 22h35 par La rédaction

Il y a quelques jours, Dominic Thiem a fait savoir qu’il ne comprenait pas du tout le projet de Novak Djokovic sur l’utilisation de la prize money. L’entraîneur de Serena Williams est revenu sur cette sortie.

« Aucun des joueurs les moins bien classés n’a à se battre pour sa vie. J’ai vu des joueurs du circuit ITF qui ne s’engagent pas à 100 % dans ce sport. Beaucoup d’entre eux ne sont pas très professionnels. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent. Je préfère faire des dons aux personnes et aux institutions qui en ont vraiment besoin » a expliqué Dominic Thiem dans une interview il y a quelques semaines sur le projet de Novak Djokovic qui a pour objectif d’aider les joueurs les plus démunis avec une meilleure utilisation du prize money. Un des plus grands entraîneurs du circuit WTA est revenu sur cette affaire.

« Thiem s’est exposé sans crainte d’être jugé »